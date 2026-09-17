51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) hat am 15.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.51 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat 51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) im vergangenen Quartal 32.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) 20.5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch