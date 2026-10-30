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30.10.2026 10:14:07
500 Milliarden Dollar vernichtet: Google-Bilanz verursacht historischen Kurssturz
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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30.10.26
|Alphabet-Aktie: Ist das Death Cross ein Verkaufssignal? Ein Blick in die Historie (finanzen.ch)
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29.10.26
|Alphabet shares tumble in $500bn rout (Financial Times)
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29.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
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29.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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29.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
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29.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
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29.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
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29.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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Alphabet A am 30.10.2026
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Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.