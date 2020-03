50 M$ additionnels aux CCTT : une reconnaissance de l'efficacité d'un dispositif d'innovation déployé sur l'ensemble du territoire québécois

QUÉBEC, le 11 mars 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec le sentiment du devoir accompli que Synchronex, le réseau des centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT), souligne l'ajout de 50 M$ au dispositif des CCTT, et ce, dès 2019-2020. Un engagement inscrit au budget 2020-2021 dévoilé hier.

En effet, ces fonds supplémentaires témoignent de la reconnaissance de la capacité des CCTT à agir à titre d'acteurs incontournables du développement socio-économique des régions par l'innovation ; ce qu'ils font et continueront de faire encore plus activement en soutenant, notamment, le développement d'une économie plus verte et orientée à la fois dans l'électrification et dans la lutte aux changements climatiques.

Composantes des cégeps et des collèges du Québec, les CCTT interviennent aussi dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, innovante et capable de s'adapter aux changements technologiques et sociologiques inhérents aux mutations économiques profondes actuelles.

Grâce à leur personnel hautement qualifié et à leurs infrastructures de pointe en recherche et d'innovation disponibles dans toutes les régions du Québec ainsi qu'aux fonds additionnels présentés hier, les CCTT pourront intervenir encore plus largement afin d'augmenter la productivité et la compétitivité d'un nombre encore plus grand d'entreprises et d'organisations québécoises.

Le réseau des CCTT tient à remercier toutes les personnes impliquées dans le dossier au gouvernement du Québec, particulièrement au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, pour leur confiance soutenue dans un dispositif dont l'efficacité n'est plus à démontrer.

Le réseau des CCTT souligne aussi son appréciation des autres mesures de soutien à l'innovation et au développement socio-économique régional incluses au budget 2020-2021 ; des mesures qui permettront aussi d'augmenter l'impact de l'action des CCTT au développement du Québec.

À propos de Synchronex et des CCTT

Synchronex est le réseau des 59 centres collégiaux de transfert affiliés aux cégeps et collèges du Québec ; des centres de recherche et d'innovation qui interviennent dans la formation collégiale en plus de réaliser des activités de recherche appliquée, d'aide technique, de formation et d'information dans tous les secteurs industriels ainsi que sur des enjeux sociaux allant de la santé à l'éducation en passant par l'agriculture, l'aérospatiale, le maritime, les technologies environnementales, le tourisme, le développement durable, les matériaux de pointe, l'intelligence artificielle, la productique, etc.

Déployés à la grandeur du territoire du Québec, les CCTT travaillent annuellement avec 5 000 clients dans la réalisation de 10 000 projets d'innovation technologique et sociale en plus de bonifier la formation de 9 000 étudiants.

SOURCE Le Réseau Synchronex