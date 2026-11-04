|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2026 07:00:03
50 Jahre McDonald’s Schweiz: 20 Minuten bringt für Sonderausgabe die Printzeitung zurück
|
TX Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Zum 50-Jahre-Jubiläum von McDonald’s Schweiz lässt 20 Minuten die Printzeitung wieder aufleben. Am 4. November 2026 erscheint eine exklusive, kostenlose Sonderausgabe mit 32 Seiten und einer Auflage von 200’000 Exemplaren, die in den über 190 McDonald's-Restaurants aufliegen. Sie beleuchtet die Geschichte von McDonald’s in der Schweiz und bringt beliebte 20-Minuten-Printklassiker zurück. Die Zeitung entstand in Zusammenarbeit mit McDonald’s Schweiz und der Agentur Farner.
Zürich, 4. November 2026 – Seit Jahrzehnten gehören McDonald’s und 20 Minuten zum Schweizer Alltag. Jetzt machen sie gemeinsame Sache: Zum 50. Geburtstag von McDonald’s Schweiz setzt 20 Minuten wieder auf Papier. Es ist die erste grosse Sonderausgabe seit dem Ende der Tageszeitung – und eine Hommage an zwei Marken, die Generationen von Schweizerinnen und Schweizern täglich begleiten.
Ein Stück Nostalgie zum Mitnehmen
Die Sonderausgabe erscheint am 4. November 2026 auf Deutsch, Französisch und Italienisch und liegt kostenlos in den über 190 Schweizer McDonald's-Restaurants auf. Mit einer Auflage von 200’000 Exemplaren wird sie zum einmaligen Sammlerstück für alle, die das klassische 20-Minuten-Zeitungsgefühl wieder einmal erleben möchten.
Béatrice Montserrat, Projektleiterin von McDonald’s Schweiz: «Mit dieser Jubiläumsausgabe bringen wir mit dem Team von 20 Minuten etwas zurück, das lange zum Schweizer Alltag gehörte, und entwickeln es in neuer Form weiter. Für uns ein Beispiel, wie Innovation funktioniert: Vertrautes bewahren, Neues wagen und dabei nah an den Menschen bleiben. Unser Ziel ist es, Momente zu schaffen, die Freude machen und für alle da sind.»
Michel Mariani, Chief Commercial Officer 20 Minuten: «Die Zusammenarbeit von McDonald’s und 20 Minuten passt perfekt. Beide Unternehmen sind ein Versprechen für Vertrautheit und konsequente Kundenorientierung. Und beide sind Unternehmen, die niemals stillstehen und sich immer wieder neu erfinden.»
Kontakt
Über die 20 Minuten Gruppe
Die 20 Minuten Gruppe ist Teil der TX Group und umfasst die News-Medien 20 Minuten, 20 Minutes und lematin.ch, das Digitalradio GOAT Radio sowie die Beteiligungen tio.ch/20 Minuti im Tessin und L’essentiel in Luxemburg.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TX Group AG
|Werdstrasse 21
|8021 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.tx.group
|ISIN:
|CH0011178255
|Valorennummer:
|1117825
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|506700302V28Y6O14985
|EQS News ID:
|2427760
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2427760 04.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu TX Group
|
04.11.26
|50 Jahre McDonald’s Schweiz: 20 Minuten bringt für Sonderausgabe die Printzeitung zurück (EQS Group)
|
03.11.26
|SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|SIX-Handel: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|TX Group-Aktie gibt nach: Tamedia startet trotz Protest mit Entlassungsgesprächen (AWP)
|
20.10.26
|TX Group-Aktie steigt: Tamedia-Angestellte protestieren in Zürich gegen Entlassungen (AWP)
|
20.10.26
|Tamedia-Angestellte protestieren in Zürich gegen Entlassungen (AWP)
|
20.10.26
|SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TX Group von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu TX Group
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
TX Group am 04.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Rekordhoch erneut fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- zeitweise Handelsunterbrechung beim KOSPI in Südkorea
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.