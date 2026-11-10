Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’015 -0.2%  SPI 21’127 -0.1%  Dow 52’232 -0.3%  DAX 26’547 0.8%  Euro 0.9237 0.2%  EStoxx50 6’372 0.7%  Gold 4’045 0.3%  Bitcoin 61’292 0.8%  Dollar 0.8295 0.5%  Öl 93.2 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Partners Group2460882ABB1222171
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag
Stadler Rail-Aktie fest: Zugbauer baut Produktion in Kasachstan aus
Meta-Aktie dennoch fester: Millionenbusse nach Urteil in Brasilien
Bilfinger-Aktie mit Verlusten: Schwaches Quartal trotz kräftigem Auftragseingang
Brenntag-Aktie verliert dennoch: Konzern sieht sich beim Jahresergebnis am oberen Ende der Spanne
Suche...
ETF Sparplan

Axel Springer Aktie 1129251 / DE0005501357

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2026 23:02:53

50 Jahre DAS GOLDENE LENKRAD: Das sind die Gewinner 2026

Grosse Momente beim GOLDENEN LENKRAD 2026. Europas bedeutendster Automobilpreis von AUTO BILD und BILD am SONNTAG feierte am Dienstagabend, 10. November 2026, in Berlin 50-jähriges Jubiläum mit einer grossen Gala, die von Barbara Schöneberger moderiert wurde. Die Verleihung wurde live bei BILD und AUTO BILD gezeigt. 

Dabei waren die wichtigsten Spitzenvertreter der Automobilbranche, darunter Oliver Blume (Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG), AUDI-CEO Gernot Döllner, Ferrari-Chef John Elkann, Mercedes-Chef Ola Källenius, Opel-Chef Florian Huettl, BMW-Vorstandschef Milan Nedeljković und Ho Sung Song (Präsident und CEO der KIA Corporation).

DAS GOLDENE LENKRAD wurde 1976 erstmals von BILD am SONNTAG verliehen. Verleger Axel Springer wollte neben der GOLDENEN KAMERA einen eigenen Preis für das Auto schaffen. Seit 1990 wird die Auszeichnung gemeinsam mit AUTO BILD verliehen. Zur Geschichte des Preises gehört auch der 9. November 1989: Am Abend der Verleihung im Berliner Verlagshaus fiel die Mauer, die unmittelbar am Axel-Springer-Hochhaus verlief. Mehr zur Historie hier.

Test-Jury aus Rennfahrern, Automobilexperten und Prominenten

Beim GOLDENEN LENKRAD ging und geht es vor allem um die besten Autos. Eine Jury aus Rennfahrern, Journalisten, Automobilexperten und prominenten Autoliebhabern – darunter Tennislegende Boris Becker, der neunfache Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier, Rennfahrer Klaus Ludwig und Moderatorin Andrea Kaiser – nahm die zuvor in einer Leserwahl ausgewählten Finalisten auf dem DEKRA-Lausitzring unter die Lupe. Dazu gab es eine Extra-Familien-Jury aus fünf Familien mit Kindern. Die Kriterien: Alltagsnutzen, Qualität, Nachhaltigkeit, Antrieb und Fahrverhalten.

DAS GOLDENE LENKRAD 2026 wurde in 15 Kategorien vergeben

Und die Gewinner können sich auch in diesem Jahr sehen lassen. Insgesamt 17-mal wurde DAS GOLDENE LENKRAD 2026 in 15 Kategorien vergeben: Der BMW i3 zeigt, wie viel elektrischer Fahrspass in der Neuen Klasse steckt. Der VW ID. Polo macht den Elektroantrieb für mehr Menschen erschwinglich. Kia holt mit dem K4 Sportswagon, dem EV5 und dem EV2 gleich drei Goldene Lenkräder, die Kia-Chef Ho Sung Song persönlich entgegennahm.

Zum 50-jährigen Jubiläum durfte auch ein Rückblick auf die automobilen Legenden nicht fehlen. Frühere Gewinnermodelle des GOLDENEN LENKRADs traten in einer Leserwahl gegeneinander an: Mercedes-Benz SL R129, Porsche Carrera GT und der Audi 100 C3 holten sich die historische Auszeichnung.

Zusätzlich gab es einen Motorsport-Award. Dieser ging an Toto Wolff, Teamchef Mercedes-AMG Petronas F1, der diesen für den erneuten Gewinn des WM-Titels in der Formel 1 von Boris Becker überreicht bekam.

Robin Hornig, Chefredakteur AUTO BILD: „50 Jahre Goldenes Lenkrad. Da kommt einiges zusammen. Autos, die Massstäbe gesetzt haben. Menschen, die etwas gewagt haben. Und Galaabende, die man nicht vergisst. Das Goldene Lenkrad zeichnet die besten Autos des Jahres aus und bringt die Menschen zusammen, die diese Branche prägen. Dass so viele von ihnen persönlich kommen, zeigt, welchen Stellenwert dieser Preis in der Automobilwirtschaft und bei der Kaufentscheidung hat.“

Christoph Eck-Schmidt, CEO BILD-Gruppe: „50 Jahre Goldenes Lenkrad, und es ist kein Zufall, dass es bei BILD zu Hause ist. Wir erreichen 40 Millionen Menschen im Monat, jeden zweiten Deutschen. Darunter potenziell die meisten Autokäufer des Landes, egal ob Cabrio, SUV, Kombi oder Transporter. Wer hier ins Schaufenster kommt, steht vor dem grössten Publikum.““

DAS GOLDENE LENKRAD 2026:  Die Preisträger im Überblick

  • Kleinwagen: Opel Corsa GSE
  • Kleinwagen-SUV: Škoda EPIQ
  • Kompaktklasse: Kia K4 Sportswagon
  • Kleinwagen-SUV: Kia EV5
  • Mittelklasse: BMW i3
  • Obere Mittelklasse: Genesis GV60 Magma
  • Ober- und Luxusklasse: Mercedes-Benz S-Klasse
  • Sportwagen: BMW M2 CS
  • Familienlenkrad: Škoda PEAQ
  • Redaktionspreis unter 25.000 Euro: VW ID. Polo
  • Redaktionspreis unter 30.000 Euro: Kia EV2
  • Redaktionspreis unter 35.000 Euro: Mazda CX-5
  • Bester Gebrauchtwagen: Audi A4 Avant B9
  • Historische Gewinner: Mercedes-Benz SL R129, Porsche Carrera GT und Audi 100 C3
  • Innovation: Ferrari Luce
  • Motorsport Award: Toto Wolff, Teamchef und CEO Mercedes-AMG Petronas F1

The post 50 Jahre DAS GOLDENE LENKRAD: Das sind die Gewinner 2026 appeared first on Axel Springer SE.

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!

Analysen zu Axel Springer SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:21 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen im Fokus
09:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
09:14 SMI setzt neue Bestmarke
08:41 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Logo WHS Die Wahrheit über Stop-Loss: Warum die meisten Trader das eigentliche Problem übersehen
10.11.26 AMD auf Wachstumskurs dank steigender KI-Nachfrage
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’618.87 19.53 SBBXZU
Short 15’957.56 13.55 SXJB6U
Short 16’532.85 8.95 S8BMRU
SMI-Kurs: 15’014.82 11.11.2026 13:01:24
Long 14’364.06 19.28 SJQJBU
Long 14’041.46 13.80 STE1BU
Long 13’423.05 8.85 SPB9EU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Nachmittag ausgebremst
On-Aktie knickt ein: Wachstum hat sich etwas abgeschwächt - Beschleunigung im Schlussquartal erwartet

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.