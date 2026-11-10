50 Jahre DAS GOLDENE LENKRAD: Das sind die Gewinner 2026

Grosse Momente beim GOLDENEN LENKRAD 2026. Europas bedeutendster Automobilpreis von AUTO BILD und BILD am SONNTAG feierte am Dienstagabend, 10. November 2026, in Berlin 50-jähriges Jubiläum mit einer grossen Gala, die von Barbara Schöneberger moderiert wurde. Die Verleihung wurde live bei BILD und AUTO BILD gezeigt.

Dabei waren die wichtigsten Spitzenvertreter der Automobilbranche, darunter Oliver Blume (Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG), AUDI-CEO Gernot Döllner, Ferrari-Chef John Elkann, Mercedes-Chef Ola Källenius, Opel-Chef Florian Huettl, BMW-Vorstandschef Milan Nedeljković und Ho Sung Song (Präsident und CEO der KIA Corporation).

DAS GOLDENE LENKRAD wurde 1976 erstmals von BILD am SONNTAG verliehen. Verleger Axel Springer wollte neben der GOLDENEN KAMERA einen eigenen Preis für das Auto schaffen. Seit 1990 wird die Auszeichnung gemeinsam mit AUTO BILD verliehen. Zur Geschichte des Preises gehört auch der 9. November 1989: Am Abend der Verleihung im Berliner Verlagshaus fiel die Mauer, die unmittelbar am Axel-Springer-Hochhaus verlief. Mehr zur Historie hier.

Test-Jury aus Rennfahrern, Automobilexperten und Prominenten

Beim GOLDENEN LENKRAD ging und geht es vor allem um die besten Autos. Eine Jury aus Rennfahrern, Journalisten, Automobilexperten und prominenten Autoliebhabern – darunter Tennislegende Boris Becker, der neunfache Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier, Rennfahrer Klaus Ludwig und Moderatorin Andrea Kaiser – nahm die zuvor in einer Leserwahl ausgewählten Finalisten auf dem DEKRA-Lausitzring unter die Lupe. Dazu gab es eine Extra-Familien-Jury aus fünf Familien mit Kindern. Die Kriterien: Alltagsnutzen, Qualität, Nachhaltigkeit, Antrieb und Fahrverhalten.

DAS GOLDENE LENKRAD 2026 wurde in 15 Kategorien vergeben

Und die Gewinner können sich auch in diesem Jahr sehen lassen. Insgesamt 17-mal wurde DAS GOLDENE LENKRAD 2026 in 15 Kategorien vergeben: Der BMW i3 zeigt, wie viel elektrischer Fahrspass in der Neuen Klasse steckt. Der VW ID. Polo macht den Elektroantrieb für mehr Menschen erschwinglich. Kia holt mit dem K4 Sportswagon, dem EV5 und dem EV2 gleich drei Goldene Lenkräder, die Kia-Chef Ho Sung Song persönlich entgegennahm.

Zum 50-jährigen Jubiläum durfte auch ein Rückblick auf die automobilen Legenden nicht fehlen. Frühere Gewinnermodelle des GOLDENEN LENKRADs traten in einer Leserwahl gegeneinander an: Mercedes-Benz SL R129, Porsche Carrera GT und der Audi 100 C3 holten sich die historische Auszeichnung.

Zusätzlich gab es einen Motorsport-Award. Dieser ging an Toto Wolff, Teamchef Mercedes-AMG Petronas F1, der diesen für den erneuten Gewinn des WM-Titels in der Formel 1 von Boris Becker überreicht bekam.

Robin Hornig, Chefredakteur AUTO BILD: „50 Jahre Goldenes Lenkrad. Da kommt einiges zusammen. Autos, die Massstäbe gesetzt haben. Menschen, die etwas gewagt haben. Und Galaabende, die man nicht vergisst. Das Goldene Lenkrad zeichnet die besten Autos des Jahres aus und bringt die Menschen zusammen, die diese Branche prägen. Dass so viele von ihnen persönlich kommen, zeigt, welchen Stellenwert dieser Preis in der Automobilwirtschaft und bei der Kaufentscheidung hat.“

Christoph Eck-Schmidt, CEO BILD-Gruppe: „50 Jahre Goldenes Lenkrad, und es ist kein Zufall, dass es bei BILD zu Hause ist. Wir erreichen 40 Millionen Menschen im Monat, jeden zweiten Deutschen. Darunter potenziell die meisten Autokäufer des Landes, egal ob Cabrio, SUV, Kombi oder Transporter. Wer hier ins Schaufenster kommt, steht vor dem grössten Publikum.““

DAS GOLDENE LENKRAD 2026: Die Preisträger im Überblick

Kleinwagen: Opel Corsa GSE

Kleinwagen-SUV: Škoda EPIQ

Kompaktklasse: Kia K4 Sportswagon

Kleinwagen-SUV: Kia EV5

Mittelklasse: BMW i3

Obere Mittelklasse: Genesis GV60 Magma

Ober- und Luxusklasse: Mercedes-Benz S-Klasse

Sportwagen: BMW M2 CS

Familienlenkrad: Škoda PEAQ

Redaktionspreis unter 25.000 Euro: VW ID. Polo

Redaktionspreis unter 30.000 Euro: Kia EV2

Redaktionspreis unter 35.000 Euro: Mazda CX-5

Bester Gebrauchtwagen: Audi A4 Avant B9

Historische Gewinner: Mercedes-Benz SL R129, Porsche Carrera GT und Audi 100 C3

Innovation: Ferrari Luce

Motorsport Award: Toto Wolff, Teamchef und CEO Mercedes-AMG Petronas F1

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