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16.10.2026 19:00:43
5 Fragen an Martin Hug, CEO Zermatt Bergbahnen: «Vor allem im Herbst sehe ich noch Potenzial»
Die Bergbahnen in Zermatt gehören zu den profitabelsten Bahnbetrieben der Schweiz. Im Geschäftsjahr 2025/26 konnten sie wieder einen Umsatz von über 100 Mio. CHF erzielen und ein Rekordergebnis einfahren. Auch […]
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