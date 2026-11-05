4MASS Spolka Akcyjna Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

4MASS Spolka Akcyjna Bearer hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.26 PLN, nach 3.34 PLN im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.3 Millionen PLN – ein Plus von 13.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4MASS Spolka Akcyjna Bearer 27.5 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch