4iG Nyrt Registered A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

4iG Nyrt Registered A präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28.91 HUF gegenüber -35.500 HUF im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 206.38 Milliarden HUF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 179.37 Milliarden HUF umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch