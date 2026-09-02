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02.09.2026 06:37:00
4iG Nyrt Registered A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
4iG Nyrt Registered A präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28.91 HUF gegenüber -35.500 HUF im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 206.38 Milliarden HUF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 179.37 Milliarden HUF umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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