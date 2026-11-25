4Fun Media hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 2.83 PLN. Im letzten Jahr hatte 4Fun Media einen Gewinn von 1.98 PLN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 153.88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 53.0 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch