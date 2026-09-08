4Fun Media öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

4Fun Media hat am 07.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2.71 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 4Fun Media noch ein Gewinn pro Aktie von 1.80 PLN in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 60.8 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 197.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 4Fun Media einen Umsatz von 20.5 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch