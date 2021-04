4e édition de la Semaine de la FGA - La formation générale des adultes, un enseignement aux multiples visages

QUÉBEC, le 18 avril 2021 /CNW Telbec/ - Organisée par la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), la quatrième Semaine de la formation générale des adultes (FGA) se tiendra du 19 au 23 avril. C'est sous le thème La FGA, un enseignement aux multiples visages que se déroulera cette édition particulière. La FSE-CSQ jugeait important de la souligner, malgré le contexte, pour rappeler une fois de plus l'importance de ce secteur, valoriser le travail du personnel enseignant et faire connaître ses réalités à la population.

En effet, la FGA est un secteur important du système d'éducation québécois. Chaque jour, ses enseignantes et enseignants œuvrent auprès de 200 000 élèves dans plus de 200 centres partout au Québec. D'ailleurs, à titre comparatif, il y a presque autant d'élèves inscrits en formation générale des adultes que dans les cégeps. De plus, on estime qu'environ 16 % des qualifications et des diplômes obtenus au secondaire au Québec l'ont été grâce à l'éducation des adultes.

Malgré de bons résultats, il est important de rappeler que la capacité d'action de la FGA est limitée par certains obstacles. En plus d'un financement inadéquat, les enseignantes et enseignants doivent composer avec un manque flagrant de services pour leurs élèves, par ailleurs souvent trop nombreux dans les groupes. Environ 75 % des enseignantes et enseignants de la FGA ont un statut d'emploi précaire. De surcroît, ils sont encore plus limités dans le temps pour réaliser le suivi pédagogique auprès de leurs élèves que leurs collègues du secteur des jeunes. Ces enjeux constituent des freins majeurs pour les centres d'éducation des adultes dans la réalisation de leur mission éducative.

« Le gouvernement doit saisir l'occasion de reconnaître le travail de ces femmes et de ces hommes polyvalents, engagés et passionnés qui enseignent à la FGA, en améliorant leurs conditions de travail dans le cadre de l'actuelle négociation. Quel beau signal il donnerait, du même souffle, à ces milliers de raccrocheurs déterminés qui reprennent leur vie en main et qui rêvent de se réaliser pleinement. C'est plus qu'une question académique, c'est une question de dignité, de fierté et de respect pour ce travail magistral qui se réalise chaque jour dans l'ombre. Il est plus que temps de reconnaître l'importance de ce secteur à sa juste valeur », a déclaré Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Cette semaine de valorisation de la FGA fait suite à la tenue, les 12 et 13 avril derniers, du Réseau de l'éducation des adultes où, virtuellement, plus d'une centaine d'enseignantes et d'enseignants de l'éducation des adultes ont pu échanger sur des enjeux importants pour ce secteur. Dans le cadre des activités entourant cette Semaine, on peut consulter, sur la page Facebook de la FSE-CSQ, des capsules vidéos et des tuiles informatives pour mieux faire connaître les services d'enseignement offerts à la FGA.

Profil

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)