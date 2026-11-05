4C Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

4C Group Registered lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.09 SEK gegenüber -0.330 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 67.3 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 7.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4C Group Registered 72.7 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch