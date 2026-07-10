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10.07.2026 06:37:00

4C Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

4C Group Registered hat am 09.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.37 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.230 SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat 4C Group Registered 95.4 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75.6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’804.37 19.69 SJUBNU
Short 15’114.18 13.70 SLSB2U
Short 15’658.14 8.97 S1BOOU
SMI-Kurs: 14’215.30 09.07.2026 17:31:35
Long 13’619.31 19.15 SGBNXU
Long 13’345.60 13.96 SVBOKU
Long 12’773.13 8.97 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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