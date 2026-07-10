4C Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

4C Group Registered hat am 09.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.37 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.230 SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat 4C Group Registered 95.4 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75.6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch