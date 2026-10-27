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27.10.2026 18:00:00

45,000 Nvidia Blackwell GPUs Cleared for Kazakhstan Data Center

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Kazakhstan marked perhaps the high point of its presidentially proclaimed “year of artificial intelligence” with a visit by technology titan, Jensen Huang, CEO of Nvidia, who said the Central Asian state has the potential to become “a global hub for Physical AI.” Huang and Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev met on October 23 for talks aimed at bolstering collaboration between the chipmaking giant and Kazakh companies. Huang praised the Kazakh tech ecosystem as possessing all the prerequisites to become an AI…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

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Long 7.3688 19.03.2027 158090744
Long 12.4508 18.12.2026 152901548
Long 3610.7283 18.12.2026 156468962
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0799 11.30 159380634
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Short 15’495.69 13.98 SNBC4U
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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