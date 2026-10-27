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27.10.2026 18:00:00
45,000 Nvidia Blackwell GPUs Cleared for Kazakhstan Data Center
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20:03
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
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20:03
|Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
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20:03
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
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18:00
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
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18:00
|Freundlicher Handel: Am Dienstagmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
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18:00
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich fester (finanzen.ch)
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16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
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|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
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|21.09.26
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|14.09.26
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|27.08.26
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|DZ BANK
|09.10.26
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|UBS AG
|21.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
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|Deutsche Bank AG
|10.01.25
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|21.11.24
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|DZ BANK
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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