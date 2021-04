41e édition du concours Les Mercuriades - La FCCQ dévoile ses lauréats!

GHGSat et Pelican International Inc., couronnées entreprises de l'année

MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Au terme d'une grande soirée de gala, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer les noms des prestigieux lauréats de la 41e édition du concours Les Mercuriades! Cette année, 33 prix Mercure ont été décernés dans l'une des 17 catégories du concours, sous les volets Grande entreprise et PME.

« C'est avec une profonde reconnaissance que je tiens aujourd'hui à féliciter l'ensemble des lauréats du concours. Dans le contexte particulier auquel nous sommes tous confrontés, les entreprises présentes ce soir sont des modèles inspirants pour nous tous. Voilà plus de 40 ans que le concours Les Mercuriades célèbre le courage, la force et l'audace de notre communauté d'affaires québécoise. Aujourd'hui, ces mots prennent tout leur sens et c'est pourquoi il me tient à cœur de mettre en lumière les réussites de nos entreprises et le parcours de nos femmes d'affaires d'exception », Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Pour une deuxième année consécutive, la communauté d'affaires québécoise s'est réunie virtuellement lors d'un événement exceptionnel diffusé gratuitement et en direct. En effet, la FCCQ a organisé un grand gala virtuel sous la présidence de M. Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life Québec.

« Quel honneur d'avoir présidé cette belle soirée dans le cadre de la 41e édition du concours Les Mercuriades. Née il y a plus de 150 ans au Québec, la Sun Life a toujours eu à cœur de soutenir le milieu économique québécois. Dans cette perspective, le concours Les Mercuriades nous permet de célébrer le talent, l'ambition et la réussite de nos entreprises d'exception. Je tiens ainsi à remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement et à féliciter les prestigieux lauréats! Grâce à votre esprit d'innovation et à votre volonté de vous surpasser, vous façonnez notre économie et assurez un avenir durable à nos industries », a déclaré Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life Québec, et président d'honneur de la soirée de gala.

Le prestigieux Mercure, Entreprise de l'année Hydro-Québec, a été décerné à l'entreprise GHGSat pour le volet PME , et à Pelican International Inc., pour le volet Grande entreprise. Ces deux entreprises ont été choisies parmi les lauréats de toutes les catégories. Elles ont remporté cette plus haute reconnaissance du concours grâce à leur audace, leurs accomplissements, et leur apport significatif dans le monde des affaires québécois.

Le prix Relève, Femme d'exception BMO a été remis à Marie-Claude Drouin, directrice développement d'entreprise, Cogeco Communications pour le volet Grande entreprise et à Béatrice Robichaud, co-fondatrice, vice-présidente marketing et expérience client, Panthera Dental pour le volet PME . Cette catégorie vise à souligner le parcours exceptionnel de femmes d'affaires de la relève et rend honneur à leur détermination et ténacité.

Le prix Leadership, Femme d'exception Sun Life a été décerné à Karine Matteau, Vice-présidente, Hôpitaux et médecins, chef des biosimilaires, Sandoz Canada pour le volet Grande entreprise et à Monique Savoie, présidente-fondatrice, Société des arts technologiques (SAT) pour le volet PME . Ce Mercure reconnaît le parcours exceptionnel d'une femme d'affaires ayant fait preuve d'audace, d'influence et de leadership tout au long de son parcours professionnel et au sein de son secteur d'activité.

« Pour conclure, je tenais à remercier l'ensemble des participantes et participants présents aujourd'hui. Un grand merci également à nos partenaires sans qui ces reconnaissances n'auraient pas pu avoir eu lieu. Grâce à votre implication, nous avons pu célébrer la diversité et l'ingéniosité de nos entreprises et entrepreneures d'ici. J'offre enfin mes plus sincères félicitations aux lauréats de cette 41e édition du concours Les Mercuriades. Vous êtes des exemples et une source d'inspiration entrepreneuriale. Un grand merci et à l'année prochaine! », a conclu Charles Milliard.

Remerciements

Le succès de la 41e édition du concours Les Mercuriades est rendu possible grâce à la participation de notre partenaire principale : Sun Life

Nos partenaires du concours : BDO Canada, BMO, CN, CNESST, Ordre des CPA, Desjardins, EDC, Énergir, Hydro-Québec, Investissement Québec, Lowe's Canada, OQLF, RBC Banque Royale, Raymond Chabot Grant Thornton, Sollio Groupe Coopératif, Sun Life et TELUS.

Nos partenaires collaborateurs : AstraZeneca, Bombardier, Fonds de solidarité FTQ, MIFI, ESG UQAM, Rio Tinto

Nos partenaires de soirée et médias : Air Canada, Clientis, Metro, Groupe NH photographies, Flagship, Osisko, Cogeco, Palais des congrès de Montréal, Xpedigo, TKNL, La Presse + et ICI RDI.

LISTE DES LAURÉATS - CONCOURS LES MERCURIADES 2021

Entreprise de l'année Hydro-Québec

PME : GHGSat

Grande entreprise : Pelican International Inc.

Accroissement de la productivité Lowe's Canada

PME : Lanauco Ltée

Grande entreprise : QSL

Contribution au développement économique et régional

PME : Kefiplant

Grande entreprise : TELUS

Développement des marchés internationaux EDC

PME : Tornatech Inc.

Grande entreprise : Pelican International Inc.

Employeur de l'année Banque Nationale

PME : Osedea

Grande entreprise : Sandoz Canada

Engagement dans la collectivité Sollio Groupe Coopératif

PME : La Tablée des Chefs

Grande entreprise : Cogeco Connexion

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

PME : Christie Innomed

Grande entreprise : Medicom

Innovation industrielle Investissement Québec-CRIQ

PME : Menthes Rito LTD

Grande entreprise : Fonderie Horne, une compagnie Glencore

Innovation technologique TELUS

PME : GHGSat

Grande entreprise : Groupe Vision New Look

Formation et développement de la main-d'œuvre CN

PME : Produits Neptune

Grande entreprise : Hatch

L'excellence en français

PME : Affordance Studio

Grande entreprise : Cégep de Rivière-du-Loup

Santé et sécurité au travail

PME : Les Fibres de verre Rioux

Grande entreprise : Bombardier

Start-Up RBC Banque Royale

Cookie Bluff Inc

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

PME : Icentia inc.

Grande entreprise : Alimentation Couche-Tard Inc.

Stratégie de développement durable Desjardins

PME : Minière Osisko

Grande entreprise : Bridgestone Canada Inc, usine de Joliette

Leadership, Femme d'exception Sun Life

PME : Monique Savoie, présidente-fondatrice, Société des arts technologiques (SAT)

Grande entreprise : Karine Matteau, Vice-présidente, Hôpitaux et médecins, chef des biosimilaires, Sandoz Canada

Relève, Femme d'exception BMO

PME : Béatrice Robichaud, co-fondatrice, vice-présidente marketing et expérience client, Panthera Dental

Grande entreprise : Marie-Claude Drouin, directrice développement d'entreprise, Cogeco Communications

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec