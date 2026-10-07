NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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07.10.2026 10:59:31
40-Milliarden-Mega-Deal: SpaceX plant wohl massive Investition in Nvidia-Chips
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochnachmittag tiefer (finanzen.ch)
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16:00
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
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16:00
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
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16:00
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
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00:28
|SpaceX looks to raise $40bn to buy Nvidia chips in financing led by Apollo (Financial Times)
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06.10.26
|Börse New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
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06.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich fester (finanzen.ch)
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06.10.26
|NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
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|UBS AG
|21.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|14.09.26
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|27.08.26
|NVIDIA Buy
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|21.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|14.09.26
|NVIDIA Outperform
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|27.08.26
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|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
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|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerSMI auf Richtungssuche -- DAX sackt ab -- Herbe Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.