3peak A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

3peak A veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2.20 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 3peak A 0.450 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1.09 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 581.6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch