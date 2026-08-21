3peak A präsentierte Quartalsergebnisse

3peak A äusserte sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.48 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.380 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 71.33 Prozent auf 903.5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 527.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch