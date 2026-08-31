3onedata A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

3onedata A veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.01 CNY, nach 0.080 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91.3 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 85.6 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.ch