3M India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

3M India lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 140.68 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 169.85 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 14.52 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.66 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch