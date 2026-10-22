3M gewährte Anlegern Blick in die Bücher

3M hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 394.46 ARS. Im Vorjahresviertel waren 205.92 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9’874.88 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8’657.98 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch