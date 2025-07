3M-Aktie stark: 3M erhöht Jahresprognose - US-Zollpolitik bremst nicht ganz so stark

Das Unternehmen erhöhte am Freitag bei Vorlage der Quartalszahlen die Ergebnisprognose für 2025. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte 7,75 bis 8,00 US-Dollar je Aktie erreichen, teilte 3M in St. Paul mit. Im besten Fall entspräche das einem Wachstum von zehn Prozent. Das ist mehr, als Analysten bislang auf dem Zettel hatten. Zu Jahresbeginn hatte das für seine Post-it-Klebezettel bekannte Unternehmen noch 7,60 bis 7,90 Dollar angepeilt. In der Prognose sind nun mögliche Auswirkungen der US-Zollpolitik enthalten.

Unter Konzernchef William Brown hat 3M Massnahmen zur Abmilderung der Zölle ergriffen, darunter Produktionsverlagerungen und Preisänderungen. Das Unternehmen hatte zuvor noch erklärt, dass die Zölle negative Auswirkungen von bis zu 40 Cent pro Aktie auf den Jahresgewinn haben könnten. In der neuen Prognose geht 3M jetzt von Belastungen von noch rund 10 Cent aus.

Beim bereinigten organischen Wachstum - welches etwa Wechselkurs- und Portfolioeffekte ausklammert - zeigte sich 3M jedoch leicht vorsichtiger und geht von einem Umsatzplus von etwa zwei Prozent aus. Zuletzt hatte das Unternehmen im April das untere Ende der Spanne von zwei bis drei Prozent in Aussicht gestellt.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 1,4 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar (rund 5,4 Mrd Euro). Das bereinigte organische Wachstum lag bei 1,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte um 12 Prozent auf 2,16 Dollar und fiel besser aus als von Analysten erwartet. Die Aktie steigt in den USA an der NYSE vorbörslich zeitweise um 2,12 Prozent auf 162,41 US-Dollar und setzt ihren guten Lauf damit fort. In diesem Jahr hat das Papier bereits fast ein Viertel gewonnen.

