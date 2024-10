3M-Aktie springt hoch: 3M erhöht erneut Gewinnprognose

So soll das bereinigte Ergebnis aus dem fortgeführten Geschäft 7,20 bis 7,30 US-Dollar je Aktie betragen, teilte das Unternehmen am Dienstag in St. Paul mit. Damit hob 3M ein zweites Mal das untere Ende der Spanne um 20 Cent an, seitdem der neue Unternehmenschef William Brown den Konzern leitet. Der bereinigte Umsatz soll nun um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Zuvor hatte das Unternehmen sowohl einen Rückgang bis zu 0,25 Prozent als auch einen Zuwachs bis zu 1,75 Prozent im Visier.

3M habe erneut ein starkes Quartal mit einem zweistelligen Gewinnwachstum je Aktie sowie robusten Mittelzuflüssen erzielt, sagte Konzernchef Brown laut Mitteilung. Das Unternehmen sei gut positioniert, um das Jahr mit einem starken Ergebnis abzuschliessen. Die Aktie stieg in den USA vorbörslich um mehr als zwei Prozent.

Im dritten Quartal steigerte das Unternehmen seinen Gewinn deutlich. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 1,37 Milliarden Dollar (1,26 Mrd Euro). Im Vorjahr war wegen milliardenschwerer Vergleiche etwa im Zusammenhang mit verschmutztem Trinkwasser noch ein Verlust von knapp 2,1 Milliarden Dollar angefallen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus dem fortgeführten Geschäft legte von 1,68 auf 1,98 Dollar zu und übertraf damit die Analystenerwartungen. Der Umsatz verharrte mit knapp 6,3 Milliarden Dollar auf dem Vorjahresniveau.

Im vorbörslichen NYSE-Handel gewinnen 3M-Aktien zeitweise 6,05 Prozent hinzu auf 143,00 US-Dollar.

/mne/ngu/jha/

ST. PAUL (awp international)