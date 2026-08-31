3M Aktie News: Anleger schicken 3M am Abend ins Minus

Um 20:26 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 172,45 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'233 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der 3M-Aktie ging bis auf 172,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 173,50 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114'511 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 184,84 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,18 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,40 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 23,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,92 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,13 USD. Am 21.07.2026 lud 3M zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6.34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,94 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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