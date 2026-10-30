3M Aktie News: 3M am Freitagabend tiefer

Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 174,27 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'687 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte 3M-Aktie bei 173,69 USD. Bei 178,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 190'562 3M-Aktien.

Am 29.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD an. Mit einem Zuwachs von 6,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,15 USD. Im Vorjahr erhielten 3M-Aktionäre 2,92 USD je Wertpapier. Am 20.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,10 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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