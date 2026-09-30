3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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30.09.2026 20:27:13
3M Aktie News: 3M am Mittwochabend tiefer
Die Aktie von 3M gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 165,72 USD.
Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 165,72 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'135 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die 3M-Aktie bei 165,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 169,33 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 137'938 Stück.
Am 29.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD an. 11,54 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 139,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 15,88 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,13 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 21.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent auf 6.50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 8,95 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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