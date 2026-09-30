3M Aktie News: 3M tendiert am Nachmittag schwächer

Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 167,56 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'370 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die 3M-Aktie bis auf 167,26 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 169,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 53'312 3M-Aktien umgesetzt.

Bei 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Bei 139,40 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,81 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,92 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,13 USD je 3M-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte 3M am 21.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,95 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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