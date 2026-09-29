3M Aktie News: 3M am Dienstagabend leichter

Die 3M-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 168,45 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'281 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 167,34 USD. Bei 169,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 125'461 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 17,25 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. Am 21.07.2026 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.50 Mrd. USD – ein Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,94 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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