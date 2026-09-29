Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’168 -0.6%  DAX 25’375 0.0%  Euro 0.9464 0.0%  EStoxx50 6’316 0.2%  Gold 4’156 1.0%  Bitcoin 69’530 0.1%  Dollar 0.8350 0.4%  Öl 104.6 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Fresenius-Aktie verliert deutlich: FDA rügt Fresenius Kabi
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Gefahr für SpaceX-Aktie? Chinas Raumfahrt drängt auf den Weltmarkt
Alphabet-Aktie leichter: Google kämpft gegen EU-Auflagen beim KI-Zugang
McDonald's-Aktie im Blick: KI-Einsatz und Werbeoffensive sollen Erträge steigern
Suche...

3M Aktie 1405105 / US88579Y1010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 16:29:00

3M Aktie News: 3M am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

3M Aktie News: 3M am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 169,32 USD.

3M
140.19 CHF 0.27%
Kaufen Verkaufen

Die 3M-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 169,32 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'370 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 170,87 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 169,32 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 169,80 USD. Bisher wurden via New York 45'326 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,84 USD) erklomm das Papier am 29.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,17 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,67 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,92 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,13 USD. 3M gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6.50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,94 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingefahren


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu 3M Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten