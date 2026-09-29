3M Aktie News: 3M am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die 3M-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 169,32 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'370 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 170,87 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 169,32 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 169,80 USD. Bisher wurden via New York 45'326 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,84 USD) erklomm das Papier am 29.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,17 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,67 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,92 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,13 USD. 3M gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6.50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,94 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingefahren