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28.10.2026 20:27:13
3M Aktie News: 3M am Abend im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 171,87 USD zu.
Die 3M-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 171,87 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'431 Punkten tendiert. Die 3M-Aktie legte bis auf 172,91 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 172,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 185'143 3M-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 184,84 USD. Mit einem Zuwachs von 7,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 139,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,92 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 USD. 3M gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,63 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 6.58 Mrd. USD gegenüber 6.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die 3M-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.
Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,10 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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