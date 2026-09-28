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28.09.2026 16:29:00

3M Aktie News: 3M am Nachmittag nahe Nulllinie

3M Aktie News: 3M am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von 3M zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der 3M-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 169,66 USD.

3M
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Kaum Ausschläge verzeichnete die 3M-Aktie im New York-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 169,66 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'634 Punkten liegt. In der Spitze legte die 3M-Aktie bis auf 169,99 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die 3M-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 168,25 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 44'708 Stück.

Bei 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 3M-Aktie mit einem Kursplus von 8,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 21,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2025 mit 2,92 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,13 USD je Aktie ausschütten. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6.50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,94 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
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Long 12’555.54 8.97 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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3M Co. 139.77 -0.24% 3M Co.

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