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28.08.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M am Freitagabend mit Kurseinbussen

3M Aktie News: 3M am Freitagabend mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 174,20 USD.

3M
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Die 3M-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 174,20 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'518 Punkten realisiert. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 173,67 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 179,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 145'546 3M-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (139,40 USD). Mit einem Kursverlust von 19,98 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 2,92 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,13 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6.50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 8,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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