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28.08.2026 16:29:00

3M Aktie News: 3M gibt am Freitagnachmittag nach

3M Aktie News: 3M gibt am Freitagnachmittag nach

Die Aktie von 3M gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 176,23 USD.

3M
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Die 3M-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 176,23 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'562 Punkten steht. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 176,23 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,66 USD. Zuletzt wurden via New York 50'964 3M-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2026 auf bis zu 184,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 4,89 Prozent Luft nach oben. Bei 139,40 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 20,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.07.2026. Das EPS belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6.50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,94 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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