Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 191,23 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'774 Punkten steht. Die 3M-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 192,45 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 191,52 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 449'603 Stück gehandelt.

Am 06.11.2026 markierte das Papier bei 196,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 2,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 139,40 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 37,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD. Im Vorjahr erhielten 3M-Aktionäre 2,92 USD je Wertpapier. Am 20.10.2026 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 6.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.52 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 9,12 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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