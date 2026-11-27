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27.11.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M reagiert am Freitagnachmittag positiv
Die Aktie von 3M zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 190,80 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 190,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'566 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die 3M-Aktie bei 192,45 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 191,52 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47'530 3M-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2026 auf bis zu 196,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 3,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 139,40 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 26,94 Prozent sinken.
Nachdem 3M seine Aktionäre 2025 mit 2,92 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 20.10.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte 3M am 26.01.2027 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 9,12 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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