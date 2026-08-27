3M Aktie News: 3M verbilligt sich am Abend

Um 20:26 Uhr rutschte die 3M-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 178,85 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'552 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die 3M-Aktie bis auf 177,14 USD. Bei 177,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 140'604 3M-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,06 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,92 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,13 USD. Am 21.07.2026 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,94 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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