3M Aktie News: 3M am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 177,66 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'476 Punkten liegt. Im Tief verlor die 3M-Aktie bis auf 177,14 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 177,77 USD. Bisher wurden heute 57'242 3M-Aktien gehandelt.

Am 29.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 184,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 3,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 21,54 Prozent sinken.

3M-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,92 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,13 USD aus. Am 21.07.2026 äusserte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.34 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2026 8,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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