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27.07.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M am Montagabend stärker

3M Aktie News: 3M am Montagabend stärker

Die Aktie von 3M gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 177,16 USD.

3M
144.89 CHF 5.09%
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Um 20:26 Uhr ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 177,16 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'095 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die 3M-Aktie bei 179,18 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 174,58 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 516'396 3M-Aktien gehandelt.

Bei 179,18 USD erreichte der Titel am 27.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 21,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2025 mit 2,92 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,80 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 21.07.2026 vor. 3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. 3M hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 8,88 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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