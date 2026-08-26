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26.08.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M tendiert am Abend um Nulllinie

3M Aktie News: 3M tendiert am Abend um Nulllinie

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 179,27 USD.

3M
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Die 3M-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 179,27 USD an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'447 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 180,67 USD. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 178,55 USD. Bei 180,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 199'139 3M-Aktien.

Am 29.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 3,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 22,24 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. Am 21.07.2026 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,46 Prozent auf 6.50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,94 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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