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26.08.2026 16:29:00

3M Aktie News: 3M schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

3M Aktie News: 3M schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von 3M. Zuletzt konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 180,46 USD.

3M
143.91 CHF 0.29%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 180,46 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'457 Punkten liegt. Die 3M-Aktie zog in der Spitze bis auf 180,53 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 180,50 USD. Zuletzt wurden via New York 53'764 3M-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 184,84 USD. Gewinne von 2,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 29,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent auf 6.50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von 3M wird am 27.10.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 8,94 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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