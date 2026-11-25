Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 190,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'304 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 190,70 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 185,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 280'129 3M-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 196,89 USD. 3,45 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 139,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Mit Abgaben von 26,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,92 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 20.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,03 Prozent auf 6.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte 3M am 26.01.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 9,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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