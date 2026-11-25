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25.11.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M am Nachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 3M. Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 184,71 USD abwärts.
Die 3M-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 184,71 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'148 Punkten steht. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 182,01 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 185,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110'461 3M-Aktien.
Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 196,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 32,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
3M-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,92 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte 3M am 20.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 1,55 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 6.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte 3M am 26.01.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 9,12 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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