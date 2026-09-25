3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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25.09.2026 20:27:13
3M Aktie News: 3M am Freitagabend in Grün
Die Aktie von 3M gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die 3M-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 169,80 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere um 20:26 Uhr 1,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'782 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 170,68 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 170,03 USD. Zuletzt wurden via New York 192'299 3M-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 184,84 USD. Mit einem Zuwachs von 8,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 139,40 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 21,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,13 USD. Im Vorjahr erhielten 3M-Aktionäre 2,92 USD je Wertpapier. Am 21.07.2026 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 6.50 Mrd. USD gegenüber 6.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,94 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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