3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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25.09.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M am Freitagnachmittag gefragt
Die Aktie von 3M zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 168,57 USD nach oben.
Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 168,57 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'500 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 170,11 USD. Bei 170,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 87'089 3M-Aktien den Besitzer.
Bei 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 139,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 17,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,13 USD belaufen. 3M gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6.34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.
In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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