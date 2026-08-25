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25.08.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M steigt am Abend

3M Aktie News: 3M steigt am Abend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von 3M. Zuletzt wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 180,14 USD nach oben.

3M
143.50 CHF 1.14%
Kaufen Verkaufen

Die 3M-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 180,14 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'526 Punkten notiert. Die 3M-Aktie legte bis auf 180,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 180,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 176'293 3M-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,84 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,61 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,40 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 29,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

3M-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,92 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,13 USD aus. Am 21.07.2026 lud 3M zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 1,34 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6.50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,94 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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