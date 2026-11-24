Um 20:26 Uhr sprang die 3M-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 185,98 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'030 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die 3M-Aktie bei 186,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 266'818 Stück.

Bei 196,89 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 33,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 USD, nach 2,92 USD im Jahr 2025. 3M liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,63 USD gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6.52 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 26.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,12 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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