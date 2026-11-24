Um 16:28 Uhr sprang die 3M-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 186,21 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'701 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 186,48 USD. Bei 183,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 61'355 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2026 auf bis zu 196,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,74 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,14 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. 3M liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 6.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,03 Prozent gesteigert.

3M wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 9,12 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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