3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.09.2026 20:27:13
3M Aktie News: 3M verzeichnet am Abend Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von 3M. Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 168,74 USD abwärts.
Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 168,74 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'413 Punkten steht. Im Tief verlor die 3M-Aktie bis auf 167,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 170,23 USD. Zuletzt wechselten via New York 196'297 3M-Aktien den Besitzer.
Am 29.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 184,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 8,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 21,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 2,92 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,13 USD aus. Am 21.07.2026 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.50 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,95 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur 3M-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingefahren
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu 3M Co.
|
24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
24.09.26
|3M Aktie News: 3M verzeichnet am Abend Verluste (finanzen.ch)
|
24.09.26
|3M Aktie News: 3M am Donnerstagnachmittag billiger (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu 3M Co.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.