3M Aktie News: 3M verzeichnet am Abend Verluste

Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 168,74 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'413 Punkten steht. Im Tief verlor die 3M-Aktie bis auf 167,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 170,23 USD. Zuletzt wechselten via New York 196'297 3M-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 184,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 8,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 21,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,92 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,13 USD aus. Am 21.07.2026 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.50 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,95 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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