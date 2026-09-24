3M Aktie News: 3M am Donnerstagnachmittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 169,74 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'333 Punkten steht. In der Spitze büsste die 3M-Aktie bis auf 168,99 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,23 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54'209 3M-Aktien.

Am 29.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,90 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 139,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 17,87 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.34 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,95 USD je 3M-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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