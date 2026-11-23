Um 20:26 Uhr sprang die 3M-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 184,37 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'727 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 184,62 USD. Mit einem Wert von 182,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 216'245 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,89 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,79 Prozent hinzugewinnen. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 24,39 Prozent sinken.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2025 mit 2,92 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 USD je Aktie ausschütten. 3M veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,63 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 6.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von 3M wird am 26.01.2027 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,12 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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